建設業界の担い手不足を解消するため、人材育成からサポートしていく取り組みが始まることになりました。 【写真を見る】給与を得ながら技術を身につける配管工育成プログラム開始（山形） 給与を得ながら技術を身につけられることが特徴です。 この取り組みは弘栄ドリームワークスが行うものです。 建設業界の中でも配管工は未経験者が学べる場が少なく、慢性的な人手不足に陥っているということです。