日本代表FWの古橋亨梧はバーミンガムに移籍してからも苦しんできた。リーグ戦では26試合で１得点しかあげられず、批判の声は少なくない。『Birmingham Mail』のアレックス・ディッケン記者は、この31歳の献身を評価している。ただ、やはりチャンスを逃さない決定力が課題と指摘した。同記者は『WalesOnline』で、セルティックでの実績は見事で、プレシーズンや開幕戦では有望な点もあったと主張。徐々に調子を崩していったとし