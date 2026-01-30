タレントの中川翔子さんは1月30日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちが4カ月を迎えたことを報告しました。【写真】中川翔子の生後4カ月の双子のショット「4ヶ月おめでとうございます」中川さんは「ふたご無事4か月になりました！おめでとう！！」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。「この一か月は、あっという間だあ！」と、双子の急速な成長ぶりを明かし、“寝返り”や“這いずり”の様子を伝え、「成長が嬉しいけど