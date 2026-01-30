石川県では30日に私立高校の一般入試が行われ、前日からの雪の影響が心配されました。奥能登では大雪に備えて、29日から金沢に向かう受験生もいました。受験生の祖母「（きのうの）夕方、息子が迎えにきて、そうしないと朝間に合わないから、こんなひどい雪なら」屋根の上にこんもりと雪が積もった輪島市三井町の仮設住宅。雪かきをする女性は、夫と受験を控える孫娘と3人で暮らしていましたが、進学を機に春にはふるさとを離れる