31日（土）は、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が続きます。このため、北海道では日本海側を中心に雪が降るでしょう。東北日本海側から山陰にかけては所々で雪が降り、雷を伴う所もある見込みです。東北太平洋側から関東甲信、東海にかけては晴れる所が多いものの、山沿いでは雪の降る所もあるでしょう。近畿太平洋側や山陽、四国は雲が広がりやすく、所によりにわか雪やにわか雨がある見込みです。九州は南部ほど雲の多い天気