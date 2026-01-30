2月といえば節分。豆まきの季節に思い出す童謡「鬼のパンツ」でおなじみの、「鬼のパンツはいいパンツ」というフレーズ。しかしなぜ「いいパンツ」なのか？童謡の歌詞の中では、鬼のパンツは毛皮でできていて10年穿いても破れないとされている。では今みんなが思う「いいパンツ」とは何か、グンゼ公式Xで調査し、考えてみたのだという。童謡に登場する鬼のパンツは虎の毛皮でできており、5年10年穿いても破れないほど丈夫だとされ