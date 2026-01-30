「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」亀田製菓は、スクウェア・エニックスが2月5日に発売するロールプレイングゲーム「ドラゴンクエストVII Reimagined」とのコラボレーション商品「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」（以下、「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」）、「37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」（以下、「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」）を、2月3日から2月末までの期間