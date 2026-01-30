グンゼは、アンダーウェアブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」から、シリーズ放送開始から30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズとの限定コラボコレクション（ボクサーパンツ、ソックス）を、1月29日から発売している。同コラボレーションの共通テーマは「シンクロ率」。「BODY WILD（ボディワイルド）」が誇る「CUT OFF（カットオフ）」技術と、作中の象徴的なグラフィックが融合した。「ボクサーパンツ（メンズ）」究