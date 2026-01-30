宮崎県都城市で春季キャンプを行うロッテナインが30日、宮崎入り。宮崎空港1階のオアシス広場で歓迎セレモニーが行われ、高坂俊介球団社長、サブロー新監督、選手会長の横山陸人投手が関係者からレイと花束を贈られた。指揮官にとって1軍監督となって初めての春季キャンプ。「まだ実感ないですけどね。2月1日にユニフォーム着た時に、ちょっとずつ来るのかなとは思います」と心境を明かした。昨年の春季キャンプは“昭和流”を