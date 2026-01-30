東京・上野で4億円あまりが入っていたとされるスーツケースが奪われた強盗事件。数時間後には、羽田空港で2億円近くの現金を運んでいた両替商の男性らが襲撃されました。事件には、ある共通点が。警視庁が犯人の行方を追っています。【写真を見る】東京で億単位の現金狙った襲撃相次ぐ共通点は？ 上野4億円あまり強盗 羽田空港1.9億円強盗未遂共に被害者は両替商催涙スプレー使った襲撃きのう夜からおよそ2時間半