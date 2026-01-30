サウジCデー（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）のリヤドダートスプリント（G2、ダート1200メートル）に出走予定のアメリカンステージ（牡4＝矢作、父イントゥミスチーフ）が30日、栗東坂路で2週前追いを消化。馬なり単走で軽快に駆け上がり、4F52秒2〜1F12秒1を単走でマークした。荒木助手は「時計も出ていたし、いい動き」と合格点を与えた。昨秋の米国遠征（BCスプリント4着）から帰国後、今季初戦のジャニュアリーSは直