１９９０年代に日本でも大ヒットした米ドラマ「ツイン・ピークス」のクーパー捜査官を演じたカイル・マクラクランが、Ａｍａｚｏｎプライムビデオのドラマ「フォールアウト」で好演している。世界２４０以上の国・地域で独占配信されている第２期のスタートに合わせて来日したカイルと、主人公ルーシー役のエラ・パーネルに続編の見所を聞いた。（辻本芳孝）写真撮影中から、役と同じ仲良し父娘に見えた２人。そう伝えると、「