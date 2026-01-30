有名人の死因として報じられることも多い「誤嚥性肺炎」。2000人以上を看取ってきた緩和ケア医の萬田緑平さんは「私は誤嚥性肺炎を病気ではなく、死の一歩手前の状態だと考える。しかし、痰も出せない状態から2年以上生き、歩けるようになった人もいる」という――。※本稿は、萬田緑平『棺桶まで歩こう』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／RyanKing999※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／RyanK