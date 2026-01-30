「ほっともっと」は、「こだわりの美味!中華フェア第1弾」として、「中華あんかけシリーズ」4商品を2月4日より新発売する。中華あんかけシリーズ「中華あんかけシリーズ」は、醤油をベースにオイスターソースや紹興酒でコクを加え、仕上げにごま油で香り付けした中華餡が特長。今年は新たに香ばしい炒め油を加えることで、より一層、風味豊かな味わいに仕上げたという。豚肉や白菜、玉ねぎ、人参、きくらげなどの具材をたっぷり使