【Way of the Hunter 2 ウェイ オブ ザ ハンター2】 発売日：未定 THQ Nordic Japanは、Steam用オープンワールド狩猟シミュレーション「Way of the Hunter 2 ウェイ オブ ザ ハンター2」を発表した。発売日は未定。 本作は、「Way of the Hunter」を手がけたNine Rocks Gamesが開発する最新作。新たな技術基盤のもと、長期にわたるアップデートや拡張を