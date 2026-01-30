イケア･ジャパンは、「ストロベリー フェア」を2月19日から5月10日までの間、全国の店舗で実施する。また、春の訪れを象徴するスウェーデン伝統菓子として定番のセムラを、2月11日から2月17日の1週間限定で発売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【IKEAストロベリーフェア商品の画像はこちら】ストロベリーティラミスやケーキ、マカロンを一皿に盛り合わせた「ご褒美アソート」などIKEA渋谷で1月27日、プレス向けの説明会が