◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）＝１月３０日、栗東トレセンマテンロウコマンド（牡４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）は栗東・坂路をキャンター。リズム良く、軽快な脚取りだった。長谷川調教師は「状態はいい。具合的には兵庫（ゴールドトロフィー＝２着）を使って良くなった」と仕上がりを評価する。２８日は栗東・坂路を５４秒２―