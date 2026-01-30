モデルでラジオＤＪの長谷川ミラ（２８）が３０日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします」と伝え、原っぱに寝転ぶ２ショットを披露。「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思