Ｂ２ベルテックス静岡は３０日、ＰＧ橋本竜馬（３７）をインジュアリーリスト（ＩＬ）から抹消したと発表した。グロインペイン症候群で昨年１１月５日からＩＬに公示されていた元日本代表主将のベテランＰＧが、戦列に戻ってくる。今季は６試合に出場し、１試合平均８・５得点をマーク。リーグ戦出場は昨年１０月２６日の岩手戦が最後となっている。現在、チームは６勝２６敗で西地区最下位と低迷。橋本竜は３１日の奈良戦から