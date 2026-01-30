地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「桃原」はなんて読む？「桃原」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、沖縄県の地名で、「原」を「はら」と読まないのがポイントです。いったい、「桃原」はなんと読むのでしょうか。