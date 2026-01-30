巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルでそろって入団会見を行った。最速１６０キロの剛速球が武器の右腕で、先発候補と期待される前レッドソックスマイナーのブライアン・マタ投手（２６）は「このようなチャンスをいただけて感謝しています。１００％ベストを尽くしてチームの勝利に貢献できるよう頑張ります」と力強く語った。◆ブライアン・マタ（ＢｒｙａｎＭａｔａ）１９９９年５月３日、ベネズエラ生まれ。２