マッチングアプリを通じて知り合った女性をホストクラブに客引きしたとして、警視庁は1月30日、新宿区歌舞伎町のホストクラブのホストの男性（27）を風営法違反の疑いで逮捕しました。マッチングアプリを通じた客引きでの逮捕は全国初とされています。警視庁によると、男性は昨年5月から7月にかけて、アプリで知り合った20代の女性2人に対し、当初はIT業界の関係者を装って女性に接触し、デートと重ねた後で「実はホストをしている