提供：おかやまフォレストパーク ドイツの森 赤磐市の「おかやまフォレストパーク ドイツの森」では、ビオラとパンジー合わせて約5000株が冬の園内を彩っています。 ドイツの森によると、5月ごろまで楽しめそうだということです。2月14日のバレンタインデーには、芝生広場で“みんなで『チョコキャッチ』”というイベントも行われます。参加は無料です。また2月15日までは、ウィンターイルミ