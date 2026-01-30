【POP UP PARADE 雪花ラミィ】 8月 発売予定 価格：5,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 雪花ラミィ」を8月に発売する。価格は5,500円。 本商品はホロライブ5期生の雪花ラミィさんをPOP UP PARADEシリーズで立体化したもの。全高約170mmで、涼しげな衣装に身を包んだ姿が表現されている。透き通るのような青い髪のグラデーション