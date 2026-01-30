２８日、江蘇省連雲港港のコンテナ埠頭にある積み下ろし作業エリア。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／王春）【新華社南京1月30日】中国江蘇省統計局は28日、2025年の同省の域内総生産（GDP）が14兆2351億5千万元（1元＝約22円）に上り、価格変動を除く実質で前年比5.3％増加したと発表した。２８日、江蘇省南通市で建設が進む高速鉄道の海門北駅。（ドローンから、南通＝新華社配信／許叢軍）２６日、江蘇省にある繊維企業