140周年の節目に徹底的な改良メルセデス・ベンツは、フラッグシップセダン『Sクラス』の改良型を発表した。全面的にアップデートを行い、性能、快適性、機能性の向上を図った。【画像】徹底的な改良で洗練性を極めたラグジュアリーセダン【改良型メルセデス・ベンツSクラスを詳しく見る】全55枚今年は、創業者カール・ベンツ氏が内燃機関で走行する3輪車の特許を取得してから140周年を迎えるタイミングだ。この車両は『ベンツ・