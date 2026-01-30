日本でも人気を博したＮｅｔｆｌｉｘ韓国ドラマ「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」シーズン２の制作が本格化されたと３０日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。記事によると、同作の制作会社・ＡＳＴＯＲＹが事前制作準備に着手し、脚本はシーズン１に続きムン・ジウォン氏が執筆しているという。「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」は２０２２年に公開され、自閉スペクトラム症と天才的能力を併せ持った新人弁護士・ウ・ヨンウ