山口県知事選の期日前投票をする県立特別支援学校の生徒（手前右）＝30日午前、下関市山口県下関市の県立特別支援学校「下関総合支援学校」高等部の敷地内で30日、衆院選と同じ2月8日に投開票を迎える県知事選の期日前投票所が設けられ、生徒らが1票を投じた。この日午前のみの特別措置。市選挙管理委員会によると、障害の有無にかかわらず積極的に投票してもらいたいとの考えから実施。県内初の取り組みで、全国的にも珍しいと