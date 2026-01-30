30日午前11時15分ごろ、新潟市中央区の路上で「赤ちゃんの遺体がある」と通行人から110番があった。新潟署によると、遺体は身長約31センチの生後間もないとみられる新生児で、裸だった。署は死体遺棄事件の可能性を視野に、司法解剖して死因や身元を調べる。