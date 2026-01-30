雪でかすむ衆院選候補者のポスター掲示板＝26日、札幌市高市早苗首相は物価高対策を「最優先」に掲げ、2025年度の補正予算に「重点支援地方交付金」を盛り込んだ。だが、今月19日に表明した衆院解散で自治体は選挙の準備に追われ、住民への手当給付など交付金を活用した自治体事業の遅れが懸念される。首相は26日の党首討論で「選挙実務と財政は別の部局」と影響を否定したが、自治体関係者からは負担の重さを訴える声が上がる。