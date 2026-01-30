神奈川県鎌倉市の商店街で日本酒を楽しむスウェーデンからの訪日客＝25年12月出入国在留管理庁は30日、2025年の外国人入国者数（速報値）は約4243万人で、過去最多を更新したと発表した。統計を取り始めた1950年以降、最多だった24年を約565万人上回った。入管庁は、円安や国際線定期便の増便が影響したと分析している。再入国者を除く新規入国者数も過去最多の約3918万人だった。新規入国者の国籍・地域別では、韓国が最多の