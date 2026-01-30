５人組ヴィジュアル系ロックバンド「ＤＩＲＥＮＧＲＥＹ」の３年１０カ月ぶり、通算１２枚目のフルアルバム「ＭＯＲＴＡＬＤＯＷＮＥＲ」が、４月８日に発売されることが３０日、発表された。同作にはシングル「ＴｈｅＤｅｖｉｌＩｎＭｅ」を含む全１３曲を収録予定。当初は２０２５年内の発売を視野に進められていたが、メンバー内で「作品の完成度を徹底的に追求するため、万全を期し時間をかけて向き合おう！」