将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が1月30日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（32）が古賀悠聖六段（25）に90手で勝利した。【映像】斎藤八段が4強入りを決めた瞬間の表情前期叡王挑戦者の斎藤八段が、ベスト4入り。伊藤匠叡王（王座、23）への“再挑戦”へ向けて前進を遂げた。次戦では、決勝進出をかけて佐藤天彦九段（36）対 糸谷哲郎八段（37）戦の勝者と対戦する。ABEMAでテキスト解説を務