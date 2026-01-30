ハイブリッド年金とは、給与の一部を掛金に回すことで、税金や社会保険料を抑えながら老後資金を作れる「選択制企業型確定拠出年金」の通称です。通常の銀行預金よりも受けられる恩恵が多い場合もあります。具体的に確認してみましょう。本記事は、松本千賀子氏の著書『会社員が知らないともらいそびれる4,000万円の話』（ロギカ書房）より、ハイブリッド年金のメリットについて解説します。「ハイブリッド年金」で手取りは下がる