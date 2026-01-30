第98回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われ、出場32校が発表された。【32校出そろう！出場校はこちら】5枠（明治神宮枠を含む）の九州地区からは昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）などが選出。21世紀枠で長崎西が75年ぶりの出場を決め、九州からは2014年（創成館、鎮西、神村学園、大島、沖縄尚学、美里工）以来の6校出場となる。九州の一般選考枠は例年通り、前年秋の九州