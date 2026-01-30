Ç«¡¹¤ÈÄ¾¤¬ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡ÄNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï!¡×¤ÎÂè5²ó¡Ö±³¤«¤é½Ð¤¿¼Â¡Ê¤Þ¤³¤È¡Ë¡×¤¬¡¢2·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¾®ËÒ»³¾ë¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ï¡¢¿¥ÅÄ²ÈÃæ¤Ç¸æÁ°»î¹ç¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¡£¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤Ï¡¢»î¹ç¤ÇÆ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦Á°ÅÄÍø²È¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¤ÎÉ¡¤òÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢°ì·×¤ò°Æ¤¸¤ë¡£Æ£µÈÏº¤ÈÁ°ÅÄÍø²È¤ÎÂÐ·è¤ò ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ëÇ«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤È Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤â