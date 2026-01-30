福岡県警嘉麻署は30日、嘉麻市の住民が持つ携帯に29日午後3時45分ごろ、男の声で「あなた名義の荷物にキャッシュカードとお金が入っていた。これは郵便法違反になり警察での手続きが必要になる」などと告げる不審な電話があったとして、防犯モールで警戒を呼びかけた。同署は「犯人は、警察官、自治体職員等になりすまして、大切な財産をねらってきます。電話でお金の話が出たら、一人で判断せず、家族・警察等に相談しましょう