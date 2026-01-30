道が物価高騰対策として、１世帯当たり５０００円の支給を検討していることがわかりました。財源には国の重点支援地方交付金を活用します。道は、国の重点支援地方交付金を活用した物価高騰対策として、１世帯当たり５０００円を支給する方向で調整しています。電子クーポンによる支給も検討していて、アプリからの申請で５５００円に上積みされます。道は２月２０日に開会する第１回定例道議会に、１６８億円の物価高騰対策