ハロー!プロジェクトは30日、インフルエンザの感染のため、Juice=Juiceの川嶋美楓が31日と2月1日のコンサートを欠席すると発表した。30日はハロプロの他グループの3人、29日はJuice=Juiceの段原瑠々ら3人の感染も発表されており、計7人がコンサートを欠席する。【ライブ写真】美しい！会場を魅了したJuice=Juice30日に感染が発表されたのは川嶋のほか、つばきファクトリーの小野瑞歩、BEYOOOOONDS/CHICA＃TETSUの西田汐里、ロ