東京市場まとめ 1.概況 日経平均は59円高の53,434円と上昇して寄付きました。前日の米国市場では情報技術セクターが売られたことから、日経平均も早々に下落に転じました。一方で好決算銘柄には買いが入り、上昇に転じると9時57分には53,590円をつけこの日の高値をつけました。その後は伸び悩み、前引けにかけて下落した日経平均は452円安の52,923円とこの日の安値をつけ午前の取引を終えました。後場は前場終値から持ち直