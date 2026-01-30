長野県高山村で29日、バックカントリーを滑っていた韓国籍の男性が行動不能となり、30日朝、救助されました。29日午後11時ごろ、高山村の山田牧場近くの山で、スノーボードをしていた韓国籍の38歳の男性が行動不能になり、知人を通じて救助要請がありました。警察や消防などが30日朝、捜索に向かい、午前9時ごろ男性を発見しました。男性に目立ったけがはなく、同行下山したということです。長野県警によりますと、1月の県内におけ