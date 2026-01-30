第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定。東北の3年ぶり21度目の出場が決まった。投手陣はエースの和泉寛太（2年）を中心に、チーム力に磨きをかけて選抜に臨む。和泉は「緊張した。うれしい気持ち。まずは一戦必勝で、日本一を目指したい」と目を輝かせた。最速141キロの直球と多彩な変化球を持つ1メートル80の長身右腕。偉大な先輩であるパドレス・ダルビ