【ニューヨーク＝木瀬武】米アップルが２９日発表した２０２５年１０〜１２月期決算は、売上高が前年同期比１６％増の１４３７億５６００万ドル（約２２兆円）、最終利益が１６％増の４２０億９７００万ドルとなり、いずれも過去最高となった。売上高の６割を占めるｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）の販売額は、新型「１７」シリーズを２５年９月に発売した効果などで２３％伸びた。アップル全体の地域別売上高は、中国が３８％