記者会見で衆院選候補者への質問状の回答結果を公表する新潟水俣病被害者団体＝30日午後、新潟県庁新潟水俣病の被害者団体が30日、新潟県庁で記者会見し、県内の衆院5選挙区の候補者全19人に送った質問状の回答結果を公表した。9人が回答。未救済の被害者が多くいることや、昨年に野党などが衆院に提出した新たな給付金制度を創設する法案について尋ねた。多くの被害者がいる阿賀野市を含む新潟3区では、中道改革連合前職の黒