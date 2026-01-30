「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）帝京が１６年ぶり１５度目のセンバツ出場を決め、ＯＢでがんのため闘病中の石橋貴明が自身のＸで喜びの声を発した。選考委員会終了後、「１６年ぶりに！！！涙！！！甲子園楽しんで！！！魂！！！」とつぶやいた石橋。帝京は来春センバツ選考の重要な参考資料となる秋季東京都大会で優勝を果たし、当確ランプをともした。１６年ぶりに明治神宮大会にも出場し、初戦で山梨学