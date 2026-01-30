1月30日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、産経新聞の「厳冬で超短期の選挙戦SNS利用活発、全世代普及のショート動画が隆盛衆院選」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 来月8日の衆院選投開票に向け、注目を集めるのが選挙運動でのSNSの活用だ。解散から投票日までが戦後最短となる「16日間」の超短期決戦となった今回、候補者は世論に浸透するスピード感を重視する。厳寒の真