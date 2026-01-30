お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。1月30日の放送は、昭和歌謡グループ『SHOW-WA』の塩田将己氏、青山隼氏、寺田真二郎氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を伺った。 塩田「まずはご挨拶させてください。皆さんこんにちは、秋元康プロデュ&#1254