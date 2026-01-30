文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―1月30日（金）配信分― 会社内の社員にメールを送る際は相手が休みの場合もあるので気を使うよう上から言われています。確かにコンプライアンス的にはね。休みの日に仕事のことを考えさせちゃいけないというのはわかる。ま、私