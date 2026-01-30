【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の木村拓哉主演の映画「グランメゾン・パリ」（2024年12月30日）が1月30日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を解き明かすポイントを5つピックアップして紹介する。【写真】木村拓哉、貴重な金髪姿◆木村拓哉主演「グランメゾン・パリ」本作は、2019年にTBSの日曜劇場枠で放送され、多くの作品ファンを生み出したドラマ「グランメゾン東京」の続編。映画ではフランス料理の本