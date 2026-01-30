プロ野球中日の元ヘッドコーチで野球解説者の片岡篤史氏（56）が、2026年1月29日に公開された野球解説者・高木豊氏（67）のユーチューブ動画に出演し、中日の今季成績について「Aクラス入り」を予想した。「中日は昨季阪神に唯一勝ち越したチーム」 現役時代、日本ハムと阪神でプレーした片岡氏は引退後、21年オフに中日の2軍監督に就任した。24年にはヘッドコーチとして、PL学園高校の同級生である立浪和義監督（56）を支えた。 2